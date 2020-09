Faye segueix els passos de Rozitis en «l'ambiciós equip» del Bàsquet Girona

El Bàsquet Girona va presentar ahir d'una tacada el letó Davis Rozitis i el senegalès Biram Faye, que van arribar a l'estiu per encarregar-se del joc interior en el debut a LEB Or. Ambdós jugadors «es complementen molt bé entre ells» i donaran «moltes possibilitats en la posició de 5, que és molt delicada», segons va assegurar el director esportiu, Jordi Plà.

Rozitis serà la referència a l'equip de Carles Marco. El pivot, un dels «més dominants a la LEB Or», considera que el Bàsquet Girona és «el millor lloc on podia anar». «L'equip està format per jugadors joves i talentosos, però també n'hi ha amb experiència. Treballarem perquè tot connecti a la perfecció i fer coses maques. Sempre he donat preferència als equips que tenen ambició i a Girona està demostrada amb una ràpida progressió en els darrers anys. Hi ha un projecte ambiciós, realista i que té clar l'objectiu», va dir Rozitis. «M'he enfrontat a molts jugadors en aquesta lliga (LEB Or), ara són els meus companys i crec que podem ser un equip competitiu. Cada temporada és diferent i haurem de demostrar el nostre treball perquè tots els equips estarem afectats per la situació del coronavirus», afegia el letó.

Mentre que Faye, el més jove de la plantilla, amb 20 anys, arriba per «donar minuts de qualitat» seguint els passos del letó, amb qui també va compartir vestidor al Sant Sebastià Guipúscoa Basket Club: «No vaig parlar amb ell (Rozitis), ja m'agradava el Girona».