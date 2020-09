Guerrero fa història baixant dels 2 minuts als 800 metres

L'atleta Esther Guerrero continua en estat de gràcia aquesta temporada. Després que fa quinze dies assolís el doblet al Campionat d'Espanya en els 800 i 1.500 metres, ahir a la tarda va tornar a fer història a la prova dels 800 metres de la Diamond League a Doha contra rivals de gran entitat. La banyolina, de 30 anys, va baixar per primera vegada a la seva carrera dels dos minuts signant, així, el seu millor registre personal. Guerrero va córrer els 800 metres en 1:59.22 i va entrar en segona posició per darrere de Faith Kipyengon. Fins ahir la millor marca personal de Guerrero i rècord de Catalunya eren els 2:00.56 marcats a Suècia, al Grand Prix de Sollentua.

Guerrero va ser sempre al capdavant de la cursa, darrere de la llebre i sent conscient del que podia aconseguir. Només la fabulosa kenyana Faith Kipyegon l'acabaria derrotant, mentre que atletes com la britànica Tracey, l'etíop Alemu, la polonesa Cichocka o la també kenyana Sum, acabaven clarament per darrere de la de Banyoles.

D'aquesta manera amb el registre assolit ahir, l'atleta gironina es va convertir en la tercera atleta de l'estat que trenca el sostre dels dos minuts en aquesta prova (800 metres) després que fins ahir només ho haguessin fet Maite Zúñiga lany 1988 i Mayte Martínez l'any 2000.