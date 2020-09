Hamilton aconsegueix la «pole» a Rússia i Sainz sortirà sisè

El pilot britànic Lewis Hamilton (Mercedes) s'ha adjudicat la "pole" per a la cursa del diumenge del Gran Premi de Rússia, per davant del neerlandès Max Verstappen (Red Bull) i del finlandès Valtteri Bottas (Mercedes), mentre que l'espanyol Carlos Sainz (McLaren) començarà sisè a Sotxi.



Amb la seva "pole" número 96, el vigent campió del món iniciarà la cita en un lloc privilegiat per tractar d'igualar a l'alemany Michael Schumacher com el pilot amb més victòries en l'anomenat 'Gran Circ' (91). Max Verstappen, desaparegut durant tota la sessió, va aprofitar una genial última volta per poder sortir en primera línia.



A Sotxi, Hamilton està sent el gran nom del cap de setmana; el britànic es troba a només una victòria d'igualar les 91 aconseguides pel mític Michael Schumacher en la Fórmula 1. Si és capaç d'aconseguir-ho aquest diumenge, s'acostarà també als set títols mundials amb els quals també compta el 'Kaiser'.





QUALIFYING CLASSIFICATION



Max splits the Mercedes pair with a last-gasp effort to seize P2#RussianGP ???? #F1 pic.twitter.com/RTjfHthZYT — Formula 1 (@F1) September 26, 2020