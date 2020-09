Leo Messi acomiada Suárez disparant altre cop amb bala cap a Bartomeu

Leo Messi va acomiadar-se ahir de Luis Suárez amb un missatge al compte d'Instagram, en el qual va aprofitar per carregar contra la junta directiva de Josep Maria Bartomeu assegurant que l'uruguaià no ha tingut una sortida justa del club blaugrana. «Mereixies un comiat com el que ets: un dels jugadors més importants de la història del club, que ha aconseguit coses importants tant en grup com individualment. I no que et facin fora com ho han fet. Però la veritat és que a aquestes altures ja no em sorprèn res», va escriure l'astre argentí. Per la seva part, Suárez ja va passar la revisió mèdica a Madrid i va conèixer les instal·lacions del Metropolitano abans de fer el primer entrenament sota les odres de Simeone. L'uruguaià ha signat fins el 2022.