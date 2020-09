La Marathon del Trail Cap de Creus obre un cap de setmana especial per les curses de muntanya

En un 2020 marcat per la manca de curses i la crisi mundial de la Covid-19, el Trail Cap de Creus ha estat un oasi que ha permès als incondicionals seguir gaudint de la natura i del paradís. Ha estat possible gràcies a un exigent protocol d'actuació que posen de manifest que és possible organitzar una cursa segura i responsable. El Cap de Creus ha pogut tornar a compartir, malgrat la tramuntana, els seus paisatges fascinants amb els corredors. La festa ha estat sonada i encara queda la jornada de diumenge amb el Trail i vuit bitllets en joc pel Golden Trail Championship a les illes Açores de Portugal.

L'excepcionalitat del moment ha reinventat el Trail Cap de Ceus, però no n'ha perdut l'essència. Klassmark ha limitat la participació, ha fragmentat el programa esglaonant la recollida de dorsals i les sortides i ha buscat espais més amplis per a les zones comunes. Es tracten de mesures que han vingut per quedar-se fins a nou avís; però tan important és la higiene i la seguretat com el respecte i amor pel medi ambient. El paradís ha de quedar intacte al pas dels participants. Els afortunats en lluir un dorsal del Trail Cap de Creus sabran aquest cap de setmana perquè el denominen així.

Aquest dissabte ha estat el torn dels corredors de la Marathon. L'organització activava a mitja setmana el recorregut alternatiu a causa de la previsió meteorològica de forts vents eliminant la carena de la Serra de Rodes, el tram més exposat. Els millors del nou repte 40 quilòmetres i 1800 metres de desnivell positiu han estat uns excel·lents Eduard Hernandez i Àngels Llobera.

Hernandez partia com a clar favorit en la baralla masculina. Després de coronar-se campió del Trail l'any 2018 i 2019 feia el salt a la distància reina per seguir el seu regnat a Roses. Així ha estat. Eduard Hernandez ha complert els pronòstics imposant-se a la meta amb un crono de 3h13m10s. La lluita per les primeres places ha estat d'infart. El líder duia a menys de 2 minuts a un total de 10 corredors al pas pel quilòmetre 11 a Port de la Selva. De fet, Eduard Hernandez no ha sentenciat als seus rivals fins a l'última pujada. Per darrere Isaac Salva feia una gran remuntada per pujar al segon esglaó del podi, mentre Marcel Romaní es colava a la foto dels millors. Entre les noies Àngels Llobera ha tingut menys competència i ha dominat a plaer per vèncer amb 4h14m29s per davant de Cheynna Treto i Sara Garre. Llobera no ha vist mai perillar la seva victòria.

Muntanya, mar i l'emoció de sentir el cor bategant tot gaudint de l'entorn únic del Cap de Creus és just el que els participants esperaven. Córrer en un Parc Natural amb el màxim respecte per l'entorn i poder gaudir d'aquest indret escarpat, hostil en jornades ventoses com les d'avui però sempre agraït pels que gaudim de córrer ha estat, potser, el més gran dels plaers d'aquest 2020. Però no s'ha acabat, perquè el plat fort del cap de setmana arriba demà amb el Trail i la millor participació mai vista en una cursa de Klassmark. Les Golden Trail World Series s'han reinventat en una única cita final a les illes portugues de les Açores amb els millors atletes del món. El Trail Cap de Creus repartirà vuit bitllets, els quatre millors corredors i les quatre millors corredores, per la gran cita internacional d'aquest 2020: el Golden Trail Championship.