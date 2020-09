Marini suma la seva tercera 'pole' i un nou rècord

L'italià Luca Marini (Kalex) ha sumat la seva tercera 'pole position' consecutiva de la temporada i la sisena de la seva carrera esportiva en ser el més ràpid en la classificació oficial per al Gran Premi de Catalunya de Moto2 al circuit de Barcelona i establir un nou rècord de la categoria després de rodar en 1: 43.355.

Marini ha batut el rècord que des del 2018 tenia el francès Fabio Quartararo (Speed Up), que va rodar en 1: 43.474 durant aquells entrenaments, que després li van permetre adjudicar-la seva primera victòria en grans premis.

Jorge Navarro (Speed Up) ha tingut el difícil compromís de passar per la primera classificació després de caure al matí i potser per evitar sorpreses ha intentat marcar un bon temps com més aviat millor, 1: 43.942, amb el qual inicialment s'ha situat primer, si bé poc després l'han superat el nord-americà Joe Roberts (Kalex), que ha parat el crono en 1: 43.595 i també el britànic Jake Dixon (Kalex), 1: 43.893, amb Arón Canet (Speed Up), quart amb 1: 44.113.

Per darrere, l'italià Nicolo Bulega (Kalex) ha acabat traient fora de la segona classificació Aaron Canet en rodar en 1: 44.093, i amb l'espanyol ja al taller sense haver pogut superar tots els problemes de posada a punt de la seva moto.

Luca Marini ha estat el primer líder en la segona classificació de Moto2 amb un registre d'1: 43.603, per davant dels seus compatriotes Marc Bezzecchi (Kalex) i Fabio di Giannantonio (Speed Up), als quals poc després ha superat el britànic Sam Lowes ( estrella Galicia 0'0 Kalex), amb Augusto Fernández, el seu company d'equip, en la cinquena posició com a millor espanyol, encara que li ha durat poc.

Per darrere han arribat Marc Ramírez (Kalex) i Jorge Navarro (Speed Up), a més de l'americà Joe Roberts per relegar-lo a la novena posició.

Marini encara va millorar el seu millor temps personal per rodar en 1: 43.355 que ja era rècord absolut de la categoria en batre el registre del 2018 de Fabio Quartararo, que tenia establert en 1: 43.474, però encara hi havia temps per a les sorpreses amb més de cinc minuts d'entrenament oficial per davant i tant Navarro com Lowes es van acostar al registre de l'italià, sense batre'l.

Ningú ha pogut millorar el temps de Luca Marini, que s'ha assegurat la "pole", per davant de Navarro i Lowes, amb Di Giannantonio, Dixon i marc Bezzecchi a la segona i amb Marcos Ramírez (Kalex), vuitè, Xavier Vierge (Kalex), novè, a la tercera fila.

La desena posició ha estat per a l'australià Remy Gardner (Kalex), qui haurà de complir la penalització de perdre sis posicions per caure mentre es rodava amb bandera groga durant la segona tanda d'entrenaments lliures i, una mica més enrere, en la tretzena plaça, ha acabat Augusto Fernández, per davant del reaparegut Jorge Martín.

Edgar Pons (Kalex) ha ocupat la dissetena posició i Héctor Garzó (Kalex), l'últim dels espanyols de la categoria, ha estat vint-i-dosè.