Morbidelli aconsegueix la «pole» per davant de Rossi i Quartararo

L'italià Franco Morbidelli ha aconseguit la seva primera millor classificació d'entrenaments en ser el més ràpid en la classificació oficial per al Gran Premi de Catalunya de MotoGP al circuit de Barcelona, per davant del francès Fabio Quartararo i del seu compatriota Valentino Rossi.



En cinquena posició, va entrar el català Maverick Viñales, seguit per Zarco i Pol Espargaró.





?? @FrankyMorbido12 edges out team-mate @FabioQ20 for maiden #MotoGP pole!@ValeYellow46 completes the front row with his best qualifying since Silverstone 2019! ??@MonsterEnergy | #CatalanGP ?? pic.twitter.com/SIbxaJ6jGT