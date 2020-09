El Sarrià ensopega en el primer partit de Lliga (28-25)

El Sarrià s'ha estrenat aquesta tarda amb derrota en la seva segona temporada a Divisió de Plata. Ha estat a la pista del Lalín, recent ascendit, per 28-25, en un partit on els de Salva Puig han hagut d'anar sempre a remolc en el segon temps.

I això que les coses no havien començat malament pels blaus, ja que en els 14 primers minuts dominaven per 3 gols (3-6). Però un parcial de 4-0 ha fet que els gallecs es posessin per davant (7-6) i s'ha arribat al descans amb 10-9.

En la segona part, els locals han arribat a dominar per 7 gols (22-15) i, tot i l'empenta dels blaus en els últims 10 minuts, només han pogut aproximar-se fins als 3 gols de diferència finals (28-25).