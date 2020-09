El Barça, amb més recursos, trenca el partit al tercer quart enfront del Bilbao

El Barça ha superat el Bilbao Basket per 82-64 en un partit marcat per la resistència bilbaïna fins al tercer quart, en què el bloc blaugrana ha decantat la balança al seu favor (65-50). L'anècdota ha estat que Nikola Mirotic no ha anotat aquest diumenge.

La gran novetat blaugrana ha estat la presència de l'escorta nord-americà Cory Higgins en el cinc inicial blaugrana després de dos mesos i mig d'absència després d'operar-se la fàscia plantar del peu dret el passat 6 de juliol.

El Bilbao ha sortit endollat i, amb tres triples en els primers quatre minuts, es col·locava 5-10, i el Barça, amb Mirotic inoperant, responia per mitjà d'Abrines i, amb triples gairebé consecutius de Calthes i Higgins, prenia el comandament en el marcador (16-13, min.6).

Les dues esquadres han iniciat les rotacions i han estat accions de Zyskowski les que aconseguien retallar al final del quart (18-17). L'arrencada del segon, amb cinc punts seguits d'Oriola i Hanga (23-17, min.12), obligaven a demanar temps a Mumbrú, encara que un triple de Bolmaro donava el màxim avantatge blaugrana fins a aquest moment (30-22, min. 16).

Thomas Heurtel, molt incisiu, mantenia l'avantatge (34-26, min.17), però un 3+1 de Brown i el tercer triple de Rousselle col·locaven el 34-33 en electrònic (min.18). Temps de Jasikevicius, algunes rotacions i de nou la irrupció de Calathes i Abrines per deixar les coses al seu lloc a la mitja part (39-33).

El Bilbao havia fallat en excés en els triples (2 de 8 en aquest període) i sumava ja 10 pèrdues. El més estrany: zero punts de Mirotic en 11 minuts en pista i només dos tirs efectuats.

El referent basc, el pivot txec Ondrej Balvin tampoc havia estat afinat (2 punts) i Mumbrú ha optat perquè el seu equip jugués més per dins, encara que la resposta del Barça arribava des de la línia de 6,75 amb triples de Hanga i Higgins (2), reblat per una cistella de Calathes (50-39, min.26).

Balvin despertava i un triple de l'exblaugrana Hakanson reduïa distàncies (54-46, min.28). Va ser un miratge, perquè el Barça pujava la intensitat defensiva i Heurtel, Davies i Smits trencaven la defensa visitant (63-48, min.30), donant el màxim avantatge als catalans fins al moment.

Amb 65-50 s'entrava en l'últim quart i l'equip visitant veia com el Barça superava els vint punts d'avantatge amb facilitat (72-50, min.33) en els moments en què els de Jasikevicius trencaven la zona visitant. D'aquí al final ja no ha canviat res.

- Fitxa tècnica

82 - Barça (18 + 21 + 26 + 17): Calathes (7), Higgins (12), Abrines (9), Mirotic (-), Pustovyi (7) -cinc inicial- Hanga (13), Davies (6) , Oriola (6), Smits (6), Heurtel (9), Bolmaro (5) i Badio (2)

64 - RETAbet Bilbao Basket (17 + 16 + 17 + 14): Jaylon Brown (15), Rousselle (9), Zyskowski (8), Aaron Jones (5), Balvin (6) -cinc inicial-, Reis (3) , Rigo (-), Dos Anjos (-), Moses (8), Serron (2), Kulboka (-), Ludde Hakanson (8) i Reyes (-)

Àrbitres: Pérez Pérez, Zamorano i Merino. Sense eliminats.

Incidències: Partit de la tercera jornada de la Lliga Endesa disputat al Palau Blaugrana, sense públic a causa de l'actual pandèmia de la Covid-19.