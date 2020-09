El Bàsquet Girona guanya amb comoditat al Pardinyes Lleida

4 de 4. El Bàsquet Girona segueix sumant victòries en la seva preparació de cares a l'estrena a LEB Or el pròxim 18 d'octubre. L'última, aquest migdia a Figueres davant el Pardinyes Lleida, de LEB Plata, per un contundent 95-60, en un duel que els gironins han començat a encarrilar a partir del tercer període.

I és que en els primers 20 minuts de partit les forces han estat igualades, i s'ha arribat al descans amb un ajustat 35-32 després que el conjunt entrenat per Carlos Marco no ha sortit de la millor manera possible. En el tercer quart la cosa ha canviat. Amb un parcial de 27-11 els de Fontajau ja han agafat un avantatge de 19 punts (62-43), prou gran per afrontar l'últim període i acabar de rematar la feina amb el 95-60 final.