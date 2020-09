El Bordils planta cara al Barça B però acaba perdent les forces en l'últim tram

El Bordils ha perdut el primer partit de la temporada de Divisió d'Honor Plata aquest migdia a la pista del Barça B (33-28). Ho ha fet plantant cara fins gairebé l'últim moment davant un dels rivals més forts de la competició i el partit ha estat molt igualat fins als últims 10 minuts.

En molts trams del partit, el conjunt entrenat per Pau Campos ha anat per davant el marcador. Tot i que no aconseguia tenir un avantatge de més de dos gols, tampoc deixava que el rival es posés per davant amb comoditat. En un partit molt igualat, els blanc-i-verds han marxat al descans amb un lleuger avantatge (16-17), que han mantingut fins a entrar en l'últim quart d'hora de joc (24-25).

Però en l'útim tram de partit els blaugrana han posat la directa i amb un parcial de 8-3 en els últims 12 minuts han decantat la balança a favor seu.