Un examen només començar

El nou Barça de Ronald Koeman comença el seu camí a la Lliga rebent un rival incòmode, el Vila-real, i amb l'objectiu que el futbol per fi guanyi protagonisme i comenci a deixar en un segon pla els problemes extraesportius que ha arrossegat l'entitat després de la cruel derrota de Lisboa. Amb el seu capità i gran estrella, Lionel Messi, enfrontat a la directiva per no deixar-lo marxar i, en canvi, haver forçat la sortida del seu amic Luis Suárez, i enmig d'una moció de censura contra el president, Josep Maria Bartomeu, arrenca l'equip blaugrana, que encara no compta amb la plantilla desitjada.

A més de Luis Suárez, han marxat Ivan Rakitic, Arturo Vidal i Nelson Semedo, però només han arribat Miralem Pjanic i Philippe Coutinho, aquest últim de tornada després de la seva cessió al Bayern de Munic. Mentre s'espera un davanter, un central i un lateral dret, Koeman haurà de conformar-se a armar un equip amb molts dels habituals del curs passat i encaixar-los en el sistema, un 4-2-3-1 al qual el Camp Nou està molt poc acostumat.

La del porter Marc-André ter Stegen, que es recupera d'un intervenció de genoll, és la baixa més destacada que té el preparador holandès per al debut de Lliga. El brasiler Neto ocuparà la plaça de l'alemany a la porteria, mentre que la defensa serà l'habitual, amb Gerard Piqué i Clement Lenglet formant a l'eix i Jordi Alba i Sergi Roberto l'únic lateral dret de la plantilla després de la marxa de Semedo a les bandes.

Sergio Busquets i Frenkie de Jong semblen fixos en el doble pivot, a l'espera que Pjanic es guanyi un lloc a l'onze i, per davant, podrien entrar Philippe Coutinho per la dreta, Lionel Messi pel centre i el jove Ansu Fati, que de moment ha guanyat la partida a Ousmane Dembélé, per l'esquerra. Antoine Griezmann, mancant el fitxatge d'un 9, sembla que serà la referència en atac. Caldrà veure com rendeix l'equip en el primer partit oficial de la temporada, després de tres amistosos de preparació (Girona, Nàstic i Elx), en els quals va ser incapaç de guanyar sobrdament i va oferir un joc previsible i bastant pla.

Per la seva banda, el Vila-real arriba a Barcelona per afrontar el seu primer gran repte de la temporada, en enfrontar-se a un dels equips de dalt i sens dubte contra el que pitjor li ha anat aquesta última dècada, perquè els de La Plana sumen un empat i nou derrotes seguides, fet que suposa un dels pitjors registres com a visitants. L'equip d'Emery va aconseguir la seva primera victòria contra l'Eibar, de manera que afronta prova de foc davant un dels grans. En l'àmbit esportiu, es mantenen les baixes dels lesionats Alberto Moreno i Rubén Peña, als quals se suma la baixa de Javier Ontiveros, que ha deixat el club per jugar amb l'Osca, aquesta mateixa setmana. El gran dubte de l'equip passa per saber si Raúl Albiol és capaç d'arribar al partit, atès que després de la lesió nasal que va patir dissabte passat, el jugador ja va entrenar aquest divendres amb una màscara especial.