Guanyar a base de triples

Si la setmana passada Julia Reisingerova va haver de suar de valent sota la cistella per mantenir l'equip amb opcions i acabar guanyant a la pròrroga, ahir la pivot no va estar sola. És cert que la txeca va tornar a dominar el joc interior del seu equip i es va enfilar fins als 18 punts, però també es va trobar amb unes companyes inspiradíssimes des del triple. L'Uni va anotar un total d'11 llançaments des de la línia de 3 punts i això va ser clau per superar el Gipúscuoa d'una forma força còmode (63-81). Especialment endollada va estar Sonja Vasic, qui va anotar 4 triples i va convertir 18 punts. La de Sèrbia va ser la jugadora més ben valorada del partit (22) i va fer un dels millors partits des que va aterrar a Fontajau el passat mes de desembre

A l'equip entrenat per Èric Surís se'l va veure més fresc que la setmana passada davant l'Estudiantes i va dominar el partit des del principi. Després d'un inici frenètic, les visitants ja havien anotat 17 punts en poc més de 5 minuts, i això els havia fet agafar un avantatge força còmode (10-17) de cara a afrontar el que quedava de partit. Les gironines van estar encertades en atac, però també molt intenses en defensa. No van deixar opcions clares de tir a les basques i van estar fines en el rebot per no deixar segones opcions de llançament.

Dues cistelles consecutives de Ferrari -una d'elles des dels tres punts- van fer pujar l'avantatge a 14 punts quan quedaven menys de tres minuts pel descans (24-38). Tot i que la diferència en el marcador es va reduir fins als 10 en haver passat els 20 primers minuts de joc (31-41), tot feia pensar que l'Uni no patiria per aconseguir la victòria, i així va ser. En la segona meitat les de Fontajau van demostrar la seva superioritat. Ni el 37-43 quan s'havia jugat un minut i mig de tercer quart va espantar a les gironines, ja que a partir del 37-49 sempre estarien, almenys, 10 punts per sobre les rivals.

Seguint endollades en els triples i fortes en defensa les de Surís van anar fent camí cap a la victòria, que era més a prop al final del tercer quart (50-66). Les visitants van arribar a tenir un màxim avantatge de 22 punts quan faltaven poc menys de dos minuts per acabar el partit (59-81), però quatre punts de les basques van marcar el 63-81 final. El preparador gironí va fer debutar aquesta temporada a la jove jugadora de la casa Julia Soler, qui va jugar 5 minuts i mig anotar dos punts.