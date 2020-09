koeman «Suárez se'n va per mi i pel club»

Ronald Koeman va parlar ahir, entre altres coses, de la recent marxa del davanter Luis Suárez a l'Atlètic de Madrid. «No només va ser una decisió meva, sinó també del club. Sembla que jo hagi sigut el dolent de la pel·lícula en aquest tema. Després de la trucada per anunciar-li la decisió, he demostrat respecte pel jugador i per la persona que és, i ell s'ha entrenat al màxim des del primer dia. A més, vaig dir-li a Suárez, i també ho sabia el club, que si es quedava seria un més a la plantilla». També es va referir a la reacció d'enuig de Leo Messi a les xarxes socials: «És normal que un jugador estigui trist quan un amic seu se'n va, és part del futbol».