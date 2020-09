El Llagostera torna al Municipal amb una victòria contra el Figueres

El Llagostera va derrotar per la mínima (1-0) ahir el Figueres amb un solitari i matiner gol de Sascha en un derbi marcat pel ritme dels locals per la diferència de categoria. El Municipal blaugrana, que albergava un partit i rebia aficionats per primer cop des de la crisi de la covid-19, també va ser un aspecte a destacar a causa de les dimensions reduïdes d'aquest en comparació amb Vilatenim.

Ahir va ser un dia important pel Llagostera i pels seus fans. El feu blaugrana, per fi, s'obria al públic per albergar un partit, amistós sí, entre dos conjunts gironins. El poder trepitjar la graderia del Municipal era motiu d'eufòria i felicitat des del començament del partit. A això se li van anar sumant ingredients amb el pas dels minuts: primer Oriol Alsina va donar entrada a un dels fitxatges que més ganes tenien de veure en directe els almogàvers: Marc Manchón. Segon, el davanter Sascha va veure porta en el minut 9 de partit. L'ariet llagosterenc que tantes alegries va donar el curs passat gràcies a la seva constància dins del terreny de joc i que portava de bòlit els defenses quan la pilota volava, va obrir el marcador després de rematar una pilota amb el cap dins de l'àrea petita. El gol va engrandir els locals que van anar guanyant terreny a un Figueres que no va tenir cap ocasió de gol per sorprendre Marcos Pérez i posar l'empat en el marcador.

La segona meitat va començar de la mateixa manera que va acabar la primera. Els pupils de Javi Salamero veien que amb el pas dels minuts el partit es posava de color blaugrana. Tot i l'aclaparador domini, les ocasions locals no van poder ser materialitzades. L'entrenador empordanès va sacsejar la banqueta per tal d'inquietar la defensa local. Cosa que va donar fruit ja que els figuerencs van veure com la balança s'equilibrava. No obstant això, no van gaudir de gaires oportunitats per fer reflectir el mateix marcador (1-1) que es va donar a l'acabament de l'enfrontament entre ambdós conjunts a les semifinals del Torneig de l'Estany d'enguany.