Luca Marini guanya per davant de Lowes i Di Giannantonio a Moto2

L'italià Luca Marini (Kalex) ha sumat la seva tercera victòria de la temporada en imposar-se al Gran Premi de Catalunya de Moto2 al circuit de Barcelona després de doblegar el britànic Sam Lowes (Estrella Galicia 0'0 Kalex), i el seu compatriota Fabio di Giannantonio (Speed Up), tercer, molt més enrere.





Amb aquesta victòria Luca Marini augmenta el seu avantatge al capdavant de la classificació provisional del mundial, en què ara compta amb vint punts d'avantatge sobre el seu compatriota Enea Bastiniani (Kalex), que ha acabat sisè la cursa catalana.El millor espanyol de la categoria ha estat Jorge Navarro (Speed Up), en la quarta plaça després d'una lluita tancada amb el nord-americà Joe Roberts (Kalex).Augusto Fernández (Estrella Galicia 0'0 Kalex), un dels protagonistes de la categoria, també ho ha estat durant el "warm up", en el qual s'ha haut de tirar literalment de la seva moto en començar aquesta a cremar de manera escandalosa, tot i que els mecànics del seu equip han tingut prou temps per arreglar tots els seus desperfectes abans de l'inici de la cursa.En 'apagar-se el semàfor vermell el líder del mundial i també d'entrenaments, l'italià Luca Marini (Kalex) no ha fallat i ha sortit com una exhalació, per davant del seu compatriota Fabio di Giannantonio (Speed Up), que ha sortit molt bé des de la segona línia, i l'espanyol Jorge Navarro (Speed Up), mentre que l'italià Enea Bastianini (Kalex) i el britànic Sam Lowes (Estrella Galicia 0'0 Kalex) intentaven recuperar posicions ràpidament per evitar que el seu rival pel títol s'escapés irremissiblement.Ja en la segona volta s'ha batut el rècord de circuit de la mà de l'espanyol Xavier Vierge (Kalex), que des del darrere ha rodat en 1:43.810 per ocupar la novena posició, la mateixa que en la formació de sortida, mentre que per darrere Marini no ha aconseguit obrir forat respecte als seus perseguidors i s'ha format un trio amb Di Giannantonio i Navarro.Per darrere d'ells, el grup perseguidor l'ha encapçalat Sam Lowes, que no ha trigat enllaçar amb ells, amb l'italià Marco Bezzecchi (Kalex), el nord-americà Joe Roberts (Kalex) i el britànic Jake Dixon (Kalex) -que ha abandonat poc després amb problemes mecànics-, darrere d'ell, però amb molt més integrants en aquest, entre ells gairebé tots els espanyols, Xavier Vierge, Arón Canet (Speed Up), Augusto Fernández, Jorge Martín (Kalex), que no ha pogut aguantar el ritme durant tota la carrera i ha anat cedint terreny de mica en mica als seus rivals fins que ha hagut d'abandonar amb problemes en el canvi de marxes, Marc Ramírez (Kalex) o Héctor Garzó (Kalex).En la vuitena volta Sam Lowes "s'ha colat" de frenada i Di Giannantonio ha hagut d'esquivar-lo, una situació que per davant atacar i en el següent gir ha marcat la volta ràpida (1:43.544) per apropar-se novament a l'italià, mentre que Xavier Vierge se n'anava per terra en el revolt nou i havia d'abandonar la prova.En tot just tres voltes Sam Lowes ja havia "caçat" de nou Marini, amb Fabio di Giannantonio en una còmoda tercera plaça, per davant de Roberts, Navarro i un Arón Canet que estava marcant un ritme molt fort de carrera.A set voltes del final Sam Lowes ha superat Luca Marini en la frenada de final de recta per intentar consolidar el seu ritme i la primera plaça encara Marini s'hi ha enganxat, esperant l'error del britànic o el moment propici per intentar avançar-lo, el que ha fet al mateix lloc que el seu rival, a final de recta, a dues voltes de la conclusió de la prova.Marini ha guanyat amb autoritat, per davant de Lowes, amb Di Giannantonio còmode en la tercera plaça i per la quarta hi han lluitat Navarro i Roberts, amb avantatge final per a l'espanyol, Bastianini sisè i Fernández, que anava darrere seu, ha acabat per terra sense possibilitat de continuar.Arón Canet (Speed Up) ha aconseguit la sisena posició final, per davant de Marc Ramírez (Kalex) i amb Héctor Garzó (Kalex) i Edgar Pons (Kalex) també en els punts en ser tretzena i catorzena, respectivament.