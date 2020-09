Palafrugell, Lloret i Girona comencen l'OK Lliga amb tres derrotes

Els tres representants gironins de l'OK Lliga van començar la temporada amb derrota i els tres ho van fer a domicili.

El Palafrugell va caure de forma clara a la pista del totpoderós Barça (7-0), en un partit on els visitants no van tenir opcions davant un rival que al descans ja dominava per 3-0. El blaugrana Rodrigues va ser el jugador que més val va fer als blanc-i-negres anotant 4 dianes.

Per la seva banda, el Lloret va començar dominant a la pista del Taradell amb un gol de Thiel, però dos gols locals quan s'estava a punt d'arribar al descans van fer arribar per sota al marcador als lloretencs quan s'havien esgotat els 25 primers minuts de joc (2-1). Els visitants van tenir les seves opcions, però un altre gol local quan faltaven 7 minuts per acabar el partit va sentenciar, pràcticament, el duel. Aguirre, a 5 minuts pel final anotava el 3-2 definitiu.

Per últim, el Garatge Plana Girona també va perdre. Ho va fer a la pista del Caldes (5-2) en un partit on els gironins van veure com en el primer minut de joc els locals ja s'havien posat 2-0 per davant. Els de visitants van reaccionar i van aconseguir emptar el partit abans del descans (2-2), però en la represa els locals van ser superiors i amb tres dianes més van acabar emportant-se els tres punts.