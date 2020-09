Polèmica remuntada del Madrid amb el VAR de protagonista principal

El Madrid va sumar la seva primera victòria de la temporada després d'imposar-se al Reial Betis (2-3) en un estrany partit amb remuntada inclosa, i amb un excessiu protagonisme del VAR, decisiu en dues accions per a l'expulsió del local Emerson i d'un penal molt dubtós sobre Borja Mayoral.

Els alts i baixos van marcar la tònica d'un partit que va començar de la millor manera per als merengues. Benzema va provar sort als dos minuts i abans del quart d'hora li va regalar el 0-1 a Valverde.

Mancant 20 minuts per al final, i amb 2-2 en el marcador, el VAR va entrar en joc i va canviar tot el partit. Primer per avisar el col·legiat d'una entrada d'Emerson que va acabar convertint-se en vermella directa i posteriorment per assenyalar un penal que ningú havia protestat. Mayoral lluitava amb Marc Bartra i aquest sembla caure empès pel davanter del Reial Madrid.

No obstant això, l'àrbitre va estimar -gairebé dos minuts després que es produís la jugada- que havia estat penal després de veure-ho en la pantalla. Fins al propi col·legiat se li va escapar un somriure, conscient que la seva decisió no la comprendrien els jugadors del Betis. Ramos va marcar el penal amb un llançament a l'estil «Panenka» i ja en suma 24 consecutius sense error.

L'equip de Zidane va poder haver aconseguit l'habitació amb un Betis llançat per l'empat i jugant a la desesperada. Tot va poder haver ocorregut en un final de partit que dona els tres al Reial Madrid, calma el debat sobre la falta de gol des blancs però deixa un altre obert:les dificultats del campió sense un davanter golejador de referència que canviï els partits amb el talent que mereix l'actual campió de Lliga.