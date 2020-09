El Sarrià ensopega en el primer partit de Lliga a la pista del Lalín gallec

El Sarrià es va estrenar amb derrota en la seva segona temporada a Divisió de Plata. Va ser a Pontevedra, a la pista del Lalín, recent ascendit, per 28-25, en un partit on els de Salva Puig van haver d'anar sempre a remolc en el segon temps.

I això que les coses no havien començat gens malament pels blaus, ja que en els 14 primers minuts dominaven per 3 gols (3-6). Però un parcial de 4-0 va fer que els gallecs es posessin per davant (7-6). Tot i així, els de Salva Puig no es van espantar i la resta de primera part va ser una mica de tanteig per veure com es trobaven els dos equips. Els visitants van tornar a posar-se per davant (8-9), tot i que els locals van marxar amb un mínim avantatge al descans després de dos gols (10-9).

En la segona part la cosa va canviar. Només començar el Lalín ja es posaria dos gols per sobre (12-10) i, incapaç de reaccionar, el Sarrià va veure com s'augmentava l'avantatge pels gallecs. Amb 13-11 es va expulsar un jugador local, però tot i jugar amb un més els sarrianencs no estaven fins en atac, mentre que els seus rivals van obrir forat fins a arribar a una diferència de 6 gols (17-11).

La màxima diferència pels locals va ser de 7 gols (22-15), però els de Salva Puig ho van seguir intentant fins al final. La reacció, però, va arribar tard, i és que amb 10 minuts només van poder retallar la diferència fins als 3 gols de diferència finals (28-25).