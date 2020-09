Tercera victòria de Quartararo que recupera el lideratge de MotoGP

El francès Fabio Quartararo (Yamaha YZR M 1) ha aconseguit la seva tercera victòria de la temporada en guanyar el Gran Premi de Catalunya de MotoGP aquest diumenge al circuit de Barcelona, cosa que li permet recuperar el liderat en la classificació provisional del mundial.



Al costat de Quartararo al podi hi han pujat els pilots de les dues Suzuki GSX RR, Joan Mir i Alex Rins, que han sabut gestionar molt bé el desgast dels pneumàtics per arribar fins a les primeres posicions en les voltes finals. Rins s'ha parat al revolt on hi ha el mural del difunt Luis Salom per honrar el pilot de Palma de Mallorca.



Quartararo és ara líder amb 108 punts, cinc més que el català Joan Mir, que passa de la quarta a la segona posició del campionat, mentre que l'italià Andrea Dovizioso (Ducati Desmosedici GP20), que havia arribat a Catalunya líder, s'ha quedat sense puntuar en patir una caiguda i passar així a la quarta posició.





L'italià Valentino Rossi (Yamaha YZR M 1) va complir el seu gran premi número 350 a Catalunya, on podia aconseguir el seu podi número 200, però una caiguda a sis voltes del final el va tornar a deixar inèdit.L'australià Jack Miller (Ducati Desmosedici GP20) va intentar sorprendre l'italià Franco Morbidelli (Yamaha YZR M 1) en la sortida, però l'autor de la "pole position" no es va deixar i va enfilar en primera posició la corba de final de recta, en on poc després va protagonitzar un contratemps el francès Johann Zarco (Ducati Desmosedici GP19) en el qual es va emportar el fins avui líder del mundial, l'italià Andrea Dovizioso (Ducati Desmosedici GP20), en frenar en excés després de l'"ensurt" que per davant li va donar un altre italià, Danilo Petrucci (Ducati Desmosedici GP20).Maverick Viñales (Yamaha YZR M 1) no va fer una bona sortida ni una bona primera volta i es va veure relegat de la cinquena a la quinzena plaça, al contrari que els pilots de Suzuki, Joan Mir i Alex Rins, que van aconseguir recuperar força posicions en aquest gir inicial de carrera.Viñales no va donar mostres de poder recuperar-se d'aquesta situació i "transitar" durant moltes voltes molt enrere per acabar en una discreta novena posició, que al menys li permet mantenir la tercera posició en la provisional del mundial.Al capdavant, Morbidelli va intentar tibar amb força per trencar el grup perseguidor, però tant el seu compatriota Valentino Rossi com Fabio Quartararo, tots dos sobre Yamaha, van intentar mantenir-se darrere seu a ritme de volta ràpida en el cas del francès, a qui després es va intentar acostar l'australià Miller, que va protagonitzar el següent gir de rècord en el traçat de Barcelona, encapçalant un grup en el qual hi havia Joan Mir, Alex Rins, Pol Espargaró (KTM RC 16), Danilo Petrucci i Francesco "Pecco" Bagnaia.En el sisè gir va prendre la iniciativa Fabio Quartararo, que va superar a Valentino Rossi en el revolt de final de recta per posar-se segon i intentar enllaçar amb el seu company d'equip Franco Morbidelli, que havia aconseguit una mica més de tres dècimes de segon d'avantatge, encara que per darrere s'acostaven tant Jack Miller com Joan Mir.A final de recta, en l'inici de la novena volta, Fabio Quartararo va superar el seu company Franco Morbidelli per posar-se per primera vegada líder de la cursa i potser amb la intenció de canviar el ritme i intentar escapar-se en solitari.En el tretzè gir la cursa va perdre un altre protagonista, Pol Espargaró, que en el seu intent de mantenir la posició dels atacs de Danilo Petrucci va forçar massa la trajectòria al revolt u i se'n va anar a terra, al mateix lloc que poc després es va emportar un bon ensurt Franco Morbidelli i aquest ho va aprofitar Valentino Rossi per posar-se segon, encara que va durar poc la seva alegria ja que en la setzena volta se'n va anar per terra en la segona corba del traçat català i pràcticament deia adéu a les seves opcions de continuar lluitant pel mundial de 2020.El contratemps de Rossi situava la lluita entre Miller i Mir en posició de podi, cosa que de seguida va aprofitar l'espanyol per superar l'australià quan cometia un petit error al revolt deu del traçat i que el va posar a la caça de la segona plaça de Morbidelli, en aquells moments a un segon de distància.El pas de les voltes i l'esforç realitzat va fer pagar un alt preu al líder Fabio Quartararo, que va haver d'alentir en gairebé dos segons el seu ritme de volta ràpida, tot i que comptava amb més de dos segons i mig d'avantatge que a falta de quatre voltes no van suposar un problema per adjudicar-la seva tercera victòria de la temporada.Qui sí va patir més va ser Morbidelli, que va veure com se li va enganxar Joan Mir, qui a dues voltes del final li va esgotar la frenada a final de recta per superar-lo, i per darrere es va acostar perillosament Rins, que no va trigar gaire més a superar també l'italià per garantir-se la tercera plaça de podi.Amb Viñales novè, Aleix Espargaró (Aprilia RS-GP) va acabar en la dotzena posició, per davant d'Alex Márquez (Repsol Honda RC 213 V), Iker Lecuona (KTM RC 16) i Tito Rabat (Ducati Desmosedici GP19).