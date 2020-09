Soc Ansu Fati, recorda el meu nom

En ple debat sobre què serà del Barcelona post-Messi, sobre qui ocuparà l'enorme buit que deixarà l'astre argentí el dia que decideixi posar punt i final a la seva etapa com a blaugrana, un futbolista de 17 anys va clavar ahir, en La Lliga, un cop de puny damunt de la taula.

Es diu Ansu Fati i ahir a la nit va guanyar per al Barcelona el seu primer partit oficial de la temporada, liderant la golejada de l'equip català (4-0) contra el Vila-real, que va signar al Camp Nou la seva primera derrota en la competició. Després de mostrar fogonades d'estrella el curs passat, el jove davanter, ara ja com a membre de ple dret de la primera plantilla del Barça, va deixar clar que ha arribat al futbol professional no sols per quedar-se sinó disposat a marcar una època. Ansu Fati ho té tot per aconseguir-ho: descaradura, desbordademnt, carisma, un físic privilegiat i aquesta relació especial amb el gol que només està a l'abast dels triats.

El Vila-real va ser el convidat de pedra de la seva fulgurant declaració d'intencions. L'equip castellonenc va entrar tebi al partit, va decidir esperar el rival a dalt però sense aplicar-se en la pressió, i aquest quedar-se a mig camí entre veure-les venir o anar a buscar el partit el va condemnar. Dominaven els blaugranes des de l'inici, però els faltava precisió en els metres finals, i els d'Unai Emery, tapant els passadissos interiors en defensa i amb el bulliciós Chukwueze animant l'atac des de l'esquerra, intentaven trobar, sense fortuna, la seva oportunitat a la contra.

Fins que va aparèixer Ansu Fati. Al quart d'hora, per ­afusellar Asenjo després de rebre una assistència de Jordi Alba després de guanyar la línia de fons. I quatre minuts després, per fer el segon en culminar una contra liderada per Coutinho. Messi, un fals 9 amb llibertat per actuar en totes les posicions d'atac en el 4-2-3-1 de Koeman, i el mateix Alba, que ahir es va reivindicar com un futbolista encara fonamental en l'esquema del conjunt blaugrana, van poder fer el tercer abans de la mitja hora.

Però de nou Fati irrompia pel costat esquerre per superar Mario Gaspar i forçar un penal que Messi convertiria en el 3-0. Coutinho, en una rematada mossegada que va posar a prova a Asenjo, va poder fer el quart poca després, però era Torres, en pròpia porta, qui el feia pujar al marcador en l'última jugada abans del descans. Amb el duel totalment sentenciat va il·luminar el segon acte. Emery va asseure Alcàsser i Coquelín i va posar Iborra i Trigueros en l'entre acte, i el Vila-real, en un atac de dignitat, va posar per moments la determinació que li va faltar en la primera meitat per a no deixar al Barça pensar amb la pilota.

Un tímid xut de Gerard Moreno que el Neto va aturar sense problemes, però que l'àrbitre va anul·lar per fora de joc, va ser l'inútil avís «groguet» a l'hora de joc. I Messi treia un rosca amb l'esquerra que buidava Asenjo, abans que Koeman mogués la banqueta per donar entrada a Dembélé i Pedri per Ansu Fati i Coutinho, a vint minuts per al final. Messi va acaparar tot el protagonisme ofensiu com a Fati va abandonar el terreny de joc, però Asenjo va impedir que fes el cinquè en un parell d'ocasions més.

No era el partit perquè el rei eclipsés al seu possible hereu. Perquè ahir a la nit no va començar caminar el nou Barça de Ronald Koeman, sinó el Barça de Ansu Fati. No s'oblidin d'aquest nom.