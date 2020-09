El Banyoles s'imposa al Sant Jaume amb un contundent 0-6

El Banyoles va visitar ahir el camp del Sant Jaume de Llierca, un rival que disputa la Segona Catalana, per sumar el setè partit de preparació. Els jugadors entrenats per Pitu Batlle van començar el partit demostrant perquè es troben en dues categories mes amunt que els seus rivals. Als vint minuts els visitants ja guanyaven 0-2 gràcies als gols d'Adrià i Sanku. Aquest darrer, va fer el tercer al 38 després de superar Sacrest en un u contra u per tancar el marcador a la primera meitat.

La represa va continuar tenint color visitant. Tot i això, no va ser en el minut 69 quan Alpha va ampliar distàncies. El davanter, descontent amb un gol, va enviar la pilota al fons de la xarxa garrotxina en dues ocasions més i així signar un hat-trick. Amb aquesta victòria els del Pla de l'Estany ja en sumen tres després de superar el Girona Juvenil i el Bescanó. A més, els banyolins han empatat en tres ocasions, també, durant la pretemporada contra el Llagostera, Olot i Porqueres. L'única derrota la va conrear al camp de l'Abadessenc.