L'Espanyol es manté invicte i imbatut mentre el Sabadell perd a Palma

Amb el pressupost més alt de la categoria, l'Espanyol és sense cap mena de discussió un dels ferms candidats a l'ascens a la Primera Divisió. L'equip de Vicente Moreno ha engegat la maquinària confirmant el que diu la teoria i després de tres jornades s'ha enfilat fins la segona posició. Es manté invicte, amb cap partit perdut. També imbatut perquè no ha rebut ni un sol gol en contra. Ahir es va imposar al camp de l'Oviedo per sumar set dels nou primers punts de la competició.

El gran protagonista de la tarda va ser Raúl de Tomás. El davanter va fer els dos gols del seu equip, després de ser suplent. S'especulava que hauria pogut demanar al tècnic no jugar ni un sol minut davant una possible sortida, per no lesionar-se. El seu recent canvi d'agent alimenta aquesta possibilitat. El cas és que l'atacant va sortir al camp amb mitja hora per davant i va ser clau en el 0-2 final. Va obrir la llauna des del punt de penal i després va connectar una assistència de Puado.

Una altra realitat viu el Sabadell, retornat a la categoria i amb l'únic objectiu de la permanència. De moment, els dos primers resultats no l'han acompanyat. Ahir va aguantar 85 minuts a Palma, fins que el Mallorca va decantar la balança al seu favor amb un gol de Dani Rodríguez. Els arlequinats no han sumat encara cap punt i ocupen posicions de descens.