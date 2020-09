Luis Suárez s'estrena amb l'Atlètic marcant dols gols en la victòria contra el Granada

El davanter uruguaià Luis Súarez va protagonitzar un espectacular debut amb l'Atlètic de Madrid després de signar un doblet i una assistència en l'estrena dels madrilenys a La Lliga Santander. Ni el penal fallat per Saúl Ñíguez va trastocar els plans matalassers, que van sortir endavant després que Correa acabés amb qualsevol indici de dubte a la sortida de vestidors.

Les coses se li van posar aviat de cara als de Simeone quan al minut 9 Àngel Correa va posar un centre perfecte al segon pal que Costa va rematar de cap posant l'esfèric lluny de l'abast de Rui Silva per inaugurar el marcador. Els locals van tenir l'oportunitat d'incrementar la seva renda després que Duarte derroqués Joao Fèlix, ja deslligat, a l'àrea. No obstant això, el porter nassarita va endevinar el llançament de Saúl Ñíguez des dels onze metres per mantenir en la lluita als seus. Els de Diego Martínez es van anar desfent de la pressió inicial i van començar a inquietar Oblak, que en el minut 38 va haver d'emprar-se a fons per desbaratar una rematada de Víctor Díaz. Yangel Herrera també va provar a l'eslovè, que no va tenir problemes poc després per atrapar el seu xut.

En el 47, el portuguès Joao Félix va posar un centre mil·limètric per Correa, que només va haver de creuar per superar el porter rival i posar el 2-0. Només uns minuts més tard, era ell mateix el que incrementava el compte després de retallar a Vallejo en l'àrea i rematar enganxat al pal esquerre. Amb l'entrada de Suárez, amb dos gols i una assistència, l'Atlètic va ampliar distàncies. Jorge Molina va fer el gol per part dels de Granada.