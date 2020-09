El Peralada empata contra el Marca de l'Ham gràcies a un gol de Josu a poc del final

Peralada i Marca de l'Ham van empatar ahir a 2 en un partit jugat a camp figuerenc i dominat pel Peralada. Els xampanyers, que es troben en dues categories més amunt que els de Figueres, van obrir el marcador ben aviat gràcies a un xut creuat de Ritxi. El duel tenia color visitant però les ocasions no es materialitzaven. Murris els locals ho van aprofitar per capgirar el marcador. Primer Mabil a la primera part i després David a la segona van establir el 2-1. Josu, que va entrar a la represa volia dir la seva, i va anotar el segon per posar l'empat a dos definitiu en el sisè partit de preparació dels jugadors d'Albert Carbó.