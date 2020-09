El últims 15 minuts i Jordi González frenen l'estrena del Bordils

El Bordils va perdre el primer partit de la temporada de Divisió d'Honor Plata a la pista del Barça B (33-28). Ho va fer plantant cara fins gairebé el final davant un dels rivals fort, en un partit que va estar molt igualat, però en els últims compassos, els blanc-i-verds van perdre les forces.

I és que en molts trams del partit, el conjunt entrenat per Pau Campos va anar per davant en el marcador. Tot i que no aconseguia tenir un marge de gaires gols, tampoc deixava que el rival es posés per davant amb comoditat. En un partit molt igualat, els gironins van marxar al descans amb un avantatge mínim d'un gol (16-17). En la represa, van mantenir la diferència fins entrar en l'últim quart d'hora de joc (24-25), després el partit va canvair.

En l'últim tram de partit els blaugrana, amb més físic, van passar per damunt d'un Bordils esgotat que va tenir algunes imprecisions en atac. Tot i així, en les ocasions que els bordilencs llançaven a porteria, es topaven amb un vell conegut, Jordi González, qui es va encarregar que els seus antics companys no poguessin entrar dins el partit. El parcial de 8-3 en els últims 12 minuts va acabar amb les opcions dels de Campos.