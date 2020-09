La palafrugellenca Aliona Bolsova cau en la primera ronda a Roland Garros i Rafa Nadal debuta guanyant

La palafrugellenc Aliona Bolsova va caure d'inici en el seu retorn a Roland Garros, el torneig on la passada edició es va donar a conèixer al món i on ahir va ser eliminada per la italiana Jasmine Paolini, de 24 anys i 99 del món, per 6-4 i 6-3.

Bolsova, que amb 22 anys ocupa el lloc 97 del món, va aguantar bé el primer set en un clima fred i ennuvolat, però va acabar per cedir-lo, abans que el seu tennis es desdibuixés en el segon, on a penes va oposar resistència fins al tram final, on va maquillar el resultat després d'haver estat 5-0 a baix. La tennista gironina no va poder prolongar el somni que va iniciar l'any passat a Roland Garros. Procedent de la fase prèvia, va aconseguir els vuitens de final, on va ser frenada per la precoç estatunidenca Amanda Anisimova, que amb només 17 anys es va colar en semifinals, el seu sostre en un gran.

Paolini, que a la quarta temptativa va aconseguir guanyar un partit en un quadre final d'un Gran Eslam, es mesurarà per un lloc en tercera ronda contra la veterana txeca Petra Kvitova, de 30 anys i setena favorita, que es va desfer de la francesa Océane Dodin per 6-3 i 7-5.



Nadal i Muguruza, endavant

Rafa Nadal i Garbiñe Muguruza van superar ahir els seus respectius duels de primera ronda. El dotze vegades guanyador de la Copa dels Mosqueters es va desfer en dues hores del bielorús Egor Gerasimov per 6-4, 6-4 i 6-2.

«Estic molt content de tornar a aquesta pista, és un any molt difícil per a tothom. Espero que l'any que ve la situació millori i puguem tornar a trobar molt de públic a les graderies d'aquesta pista», va dir el mallorquí després del duel.

El seu pròxim rival serà l'estatunidenc Mackenzie McDonald, 236 del món i de 25 anys, que va derrotar el canadenc Steven Diez, per 4-6, 6-3, 6-3 i 6-4.

Per la seva part, Muguruza va deixar escapar un set però es va imposar en la primera ronda de Roland Garros davant l'eslovena Tamara Zidansek per 7-5, 4-6 i 8-6- La guanyadora de 2016 jugarà ara per un lloc en la tercera contra la guanyadora del duel entre l'eslovaca Viktoria Kuzmova i la txeca Kristina Pliskova.