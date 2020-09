Pep Chavarría i Jofre Carreras, dos debuts a Segona amb accent gironí

Amb el Girona a la Segona Divisió i l'anhel de tornar algun dia a la Primera Divisió, són ben pocs els futbolistes de la demarcació que a dia d'avui participen a la màxima categoria del futbol estatal. Joan Jordán (Regencós), Pere Pons (Sant Martí Vell) o David Juncà (Riumors), aquest amb un peu i mig a Montilivi, en són un exemple. Una xifra minsa, que es multiplica quan es baixa un esglaó i que ha quedat augmentada aquest darrer cap de setmana, amb l'estrena de dos noms propis que tenen ganes de consolidar-se a la divisió d'argent, tot mirant cap amunt per si algun dia se'ls obre la porta. Si dissabte arribava el torn a Pep Chavarría (Figueres), el diumenge qui estava d'enhorabona era Jofre Carreras (Girona).

El primer, Chavarría, complia el somni als seus 22 anys després de jugar les últimes dues temporades a l'Olot, a la Segona Divisió B i on va arribar del Figueres, demostrant aptituds i sumant arguments per abandonar la categoria més aviat que no pas tard. El lateral esquerrà va jugar més d'una cinquantena de partits sota les ordres de Raúl Garrido. A principis d'any i amb diversos clubs seguint-li la pista, la proposta que li va arribar des de Saragossa li va fer prou patxoca com per endreçar al calaix la resta. Fins i tot s'havia parlat que el Barça el seguia per incorporar-lo al seu filial, però que va fer tard com també li va passar al Tenerife, que va moure fitxa quan ja no hi tenia res a fer. La seva incorporació pel conjunt aragonès, això sí, no es va fer oficial fins al passat mes d'agost. S'ha compromès per quatre temporades, fins al 30 de juny del 2024. En un primer moment s'havia especulat que podria marxar cedit al no tenir cabuda al primer equip, però les circumstàncies li han barrat la porta de sortida. Té fitxa de la primera plantilla, llueix el dorsal 15 i el dissabte passat l'estrenava. Va disputar els 90 minuts de l'empat del Saragossa davant el Las Palmas a La Romareda. «He complert el somni de debutar en el futbol professional. Estic feliç per això i agraït a tots aquells que m'han ajudat a arribar fins aquí. Marxem fastiguejats per no sumar els tres punts, però convençuts que aquest és el camí que hem de seguir», escrivia a les xarxes socials poc després.

Joventut i atreviment

Amb Chavarría més content que ningú, la cirereta del pastís s'esperava al diumenge. L'estrena, aquest cop, de Jofre Carreras. Amb només 19 anys tastava per primer cop la Segona Divisió A de la mà de l'Espanyol. Vicente Moreno va fer-lo jugar l'última mitja hora del partit que el seu equip acabaria guanyant al camp de l'Oviedo gràcies a un doblet de Raúl de Tomás. Nascut a Girona, l'extrem va fitxar per l'Espanyol quan era infantil. No s'ha mogut del club blanc-i-blau, sinó que ha anat pujant esglaons fins a aterrar al primer equip. No ha de ser aquest encara el seu hàbitat natural. Té fitxa del filial i la idea és que enguany es foguegi de tant en tant amb l'Espanyol B a la Segona Divisió B, encara que Moreno i el cos tècnic saben que disposen d'ell i que no hi ha massa alternatives a la plantilla, per la qual cosa no seria gens estrany veure'l algun altre dia en un dels partits de la primera plantilla. De moment, bona part de la pretemporada ja l'ha fet amb els grans i és un habitual als entrenaments. Superada una greu lesió que va patir tres anys enrere, ha renovat el seu contracte fins el 2024 decidit a convertir-se en un futbolista important. «Estic molt feliç pel meu debut oficial amb l'Espanyol a la Lliga Smartbank i per la victòria de l'equip. A seguir treballant», va penjar en el seu compte personal de Twitter.

Dos gironins que debutaven a la categoria aquest cap de setmana, just quan també eren dos els futbolistes de la demarcació que formaven part de l'onze titular del Girona al Molinón. Només un parell, Valery Fernández i Gerard Gumbau, saltaven d'inici a la gespa del Molinón. El tercer, Àlex Granell, saltaria al camp a la segona meitat.