Període de deu dies per validar les signatures per a la moció al Barça

La Mesa del Vot de Censura a l'actual junta directiva del Barcelona que presideix Josep Maria Bartomeu està des d'ahir configurada i tindrà, a partir d'avui mateix quan quedi constituïda, deu dies com a màxim per validar les signatures presentades a l'entitat i, en cas necessari, convocar la votació de la moció.

El club, seguint el procediment del vot de censura, regulat per l'article 55 dels Estatuts, ha configurat la Mesa de la Moció de Censura, formada per dos membres de la Junta Directiva, els dos primers socis signants de la sol·licitud i un delegat de la Federació Catalana de Futbol.

Aquesta mesa serà la responsable de «promoure i controlar tot el procés» i està integrada per Josep Maria Vallbona, delegat de la Federació Catalana de Futbol (FCF) i alhora president de la Mesa; així com també els directius Marta Plana i Jordi Argemí, amb Jordi Farré com a primer signant del vot de censura i Josep Triadó com a segon signant.

La mesa es constituirà avui mateix, dimarts 29 de setembre, a dos quarts de deu del matí, i serà a partir d'aquest moment quan disposarà d'un termini màxim de deu dies hàbils, temps en el qual tindrà la missió de validar les 20.731 signatures presentades pels organitzadors de la moció, i que totes elles compleixin els requisits.

«Tal com indiquen els Estatuts, la mesa podrà invalidar els suports que no estiguin suficientment acreditats i podrà realitzar les indagacions necessàries per esbrinar la seva autenticitat», recordava ahir el Barça mitjançant un comunicat. Si es compleixentots els requisits, amb un mínim de 16.521 signatures validades correctament, es declararà admesa la sol·licitud i es requerirà a la junta directiva blaugrana que convoqui l'acte de la votació, que s'ha de celebrar en un termini no inferior a deu dies hàbils, ni superior a vint. Serà llavors quan es determinarà si finalment Josep Maria Bartomeu i el seu equip de treball poden o no acabar el mandat.