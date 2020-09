Victòries i bones sensacions per enlairar les expectatives del Girona en l'estrena a LEB Or

Barça B (75-60), Lleida (81-75), Prat (55-97) i Pardinyes (95-60). Quatre partits i quatre victòries. En una pretemporada atípica, en la qual costa molt lligar amistosos, el Bàsquet Girona ha superat amb solvència tres rivals de LEB Plata i un de LEB Or (Lleida) i, amb l'anècdota de mantenir-se invicte a banda, l'equip de Carles Marco ha deixat bones sensacions. Amb una plantilla molt renovada -només continuen Sàbat, Sevillano i Cosialls del bloc de l'ascens-, l'equip ara entrenat per Carles Marco vol apostar per un bàsquet alegre amb atac amb l'arribada de gent de molt talent com Pep Busquets, Àlex Llorca, Aleix Font o Dani Garcia en el joc exterior i quatre interiors molt diferents entre ells: Rozitis, Faye, Schaftenaar i Logan.

«El camí és un mica el que hem jugat en el tercer i quart període, quan hem estat nosaltres els que hem volgut imposar el nostre joc i no hem jugat a veure-les venir; el nostre objectiu ha de ser allargar cada vegada més aquests bons minuts fins a arribar a fer-ne quaranta com volem», explicava diumenge Carles Marco, després de guanyar el Pardinyes a Figueres (95-60) en un partit on, després d'aconseguir imposar la seva superioritat física (39 rebots contra 17), el Bàsquet Girona es va deixar anar per acabar guanyant per 35 punts de diferència un partit que, al descans, estava bastant igualat: 35-32. I aquest deixar-se anar es va traduir en els 17 punts (en duia 5 al descans), però, sobretot, en el paper de Gerard Sevillano.

Al descans, l'aler de Badalona havia jugat 9 minuts, duia 2 punts i 2 rebots i en el «+/-1», és a dir la diferència que hi va haver en el marcador mentre ell va estar en pista, tenia un +1. Al final del partit, Sevillano havia jugat 20 minuts amb 9 punts i 4 rebots, però, sobretot tenia un +35 en el «+/-». Mentre Sevillano va estar en pista, el Bàsquet Girona va treure 36 punts de diferència al Pardinyes, de LEB Plata, en una estadística on, després del badaloní, van destacar els +19 del pivot Biram Faye i del base Dani Garcia. Sevillano, Faye i Garcia. Sevillano, Faye i Garcia. Tres jugadors molt intensos per encarar, sense por, el repte físic d'una LEB Or on, en els últims anys, han destacat equips amb un bàsquet contundent. I, adaptar-se a aquest nivell d'exigència en la intensitat és dels reptes de Carles Marco que, a l'hora de fer punts, ja sap que no tindrà problemes pel talent ofensiu de jugadors com Albert Sàbat, Aleix Font, Rozitis, Busquets, el canell de Schaftenaar o un Llorca que s'ha perdut els dos últims partits de la pretemporada per unes molèsties al turmell.

«Ja m'encarregaré d'ajudar els meus jugadors que defensin més, però si no tens punts a les mans, no passes bé la pilota és més difícil. Si no la fiquen a dins, tu no pots fer que la fiquin. Fent la plantilla, hem pensat en el component físic de la categoria, però jo soc dels que penso que es necessiten jugadors de talent». Això explicava, quan encara no havia jugat cap partit de pretemporada, Carles Marco en una entrevista amb Diari de Girona i és el que, tant a Platja d'Aro com a Banyoles, Prat o Figueres ha intentat posar en pràctica. En el primer partit, contra el Barça a Platja d'Aro, el Bàsquet Girona es va emportar la victòria davant un rival de LEB Plata per 75-60 en un partit que es va trenar amb un parcial d'11-0 a l'inici del tercer quart. Rozitis va ser el màxim anotador dels gironins amb 16 punts. A Banyoles, contra el Lleida de LEB Or, la victòria no es va acabar de decidir fins als minuts finals amb Aleix Font de màxim anotador (19 punts) i Albert Sàbat agafant la responsabilitat al final. A la pista del Prat, un altre cop un LEB Plata, Gerard Sevillano, va ser el màxim anotador amb 17 punts (55-97).