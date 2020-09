Badosa supera Kozlova i avança a la segona ronda de Roland Garros

No havia fet encara els 18 anys quan Paula Badosa es coronava a París. Amb un doble 6-3, escombrava la russa Anna Kalinskaya i es convertia en la guanyadora de l'edició júnior de Roland Garros. Ha sigut en aquest mateix torneig, cinc anys després, on la gironina ha atrapat el seu sostre com el de professional, aconseguint la victòria en un partit d'un Grand Slam. És el segon cop que ho fa. Al gener batia el seu propi registre personal a l'Obert d'Austràlia superant la sueca Johanna Larsson per caure després a mans de Petra Kvitova. Mesos més tard, passada l'aturada pel coronavirus i quan fa pocs dies que va decidir prescindir dels serveis del que fins ara havia sigut el seu entrenador, Xavi Budó, Badosa ha tornat amb molt bones sensacions a París.

A la pista 4, va necessitar una mica més de dues hores per desfer-se de la ucraïnesa Kateryna Kozlova, que li va generar més problemes dels que es presumien després de tancar un primer set prou fàcil, amb un 2-6 a favor. Al segon se li van complicar les coses a la gironina, encaixant un 6-4 i deixant-ho tot per al set definitiu. Allà, malgrat perdre el primer joc, va ser capaç de capgirar el marcador trencant el servei a la seva rival i eixamplant les diferències. Va disputar de fins a cinc pilotes de partit i finalment no ho va desaprofitar: 3-6. Badosa, ara mateix al lloc número 87 del rànquing de la WTA, guanya així de nou un partit d'un dels quatre grans. Avança d'aquesta manera a la segona ronda, on l'espera la nord-americana Sloane Stephens. Classificada en el lloc 34 del món ve d'eliminar la russa Vitalia Diatchenko.

Djokovic, sense oposició

Plàcid debut de l'actual número u, que va escombrar sense miraments a la pista central el suec Mikael Ymer, 80 del rànquing mundial. En poc més d'una hora i mitja, Djokovic es va imposar per 6-0, 6-2 i 6-3, cedint només cinc jocs per accedir a segona ronda.Allà es trobarà al lituà Ricardas Berankis, ara mateix el 66è i qui es desfeia ahir del bolivià Hugo Dellien en tres sets: 6-1, 6-4 i 6-4. Avui, a la Philippe-Chatrier, torn per a Rafa Nadal, que buscarà atrapar la tercera ronda contra el nord-americà Mackenzie McDonald, número 236 del món en el que serà un enfrontament inèdit perquè tots dos tennistes mai s'han vist les cares fins ara.