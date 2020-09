El banyolí Ferran Corominas jugarà aquesta temporada a l'Atlètic Balears

Ferran Corominas encara té corda per estona. El davanter banyolí, de 37 anys, es va comprometre ahir amb l'Atlètic Balears, de Segona B, després de tancar una brillant etapa amb el Goa de l'Índia, on s'ha convertit en el màxim golejador històric del campionat (50 gols en 57 partits). Corominas torna al futbol espanyol després que el 2016 es desvinculés del Mallorca per fitxar pel Doxa Katokopias de la lliga de Xipre. Seguidament va fer cap a l'Índia, on s'ha convertit en llegenda. Ara, l'Atlètic Balears li dona l'oportunitat de continuar jugant a un nivell exigent i amb l'ascens a Segona A com a objectiu. Curiosament també ahir, el club de Palma va anunciar que un altre ex del Girona, Dejan Lekic, no continuaria.

Format al planter del Banyoles i del Vilobí, Corominas va despuntar amb l'Espanyol a la dècada del 2000. El banyolí es va estar al primer equip blanc-i-blau set temporades i mitja (2003-10) i després va passar per l'Osasuna (11), el Girona (11-12), l'Elx (12-15) i el Mallorca (15-16). Corominas suma 241 partits a Primera Divisió, 98 a Segona A i té al seu palmarès la Copa del Rei del 2006 aconseguida amb l'Espanyol. El gironí també va assolir un ascens amb l'Elx a Primera el 2012, només un any després de ser clau per a la salvació del Girona a Segona A.