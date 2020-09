Deixen en llibertat Silva (Las Palmas) per un presumpte cas de violència de gènere

El defensa del Las Palmas Jonathan Silva va ser posat en llibertat ahir al matí després de declarar davant del jutge per un suposat cas de violència de gènere. Així ho ha informat el club canari en un comunicat en el qual afegeix que la parella de el jugador no va presentar denúncia i que l'autoritat judicial ha de dictar sentència en els pròxims dies sobre els fets. El Las Palmas va fer especial èmfasi que condemna i rebutja «enèrgicament» qualsevol tipus de violència «i, per descomptat, la de gènere». De la mateixa manera, el club explicava que la detenció de Silva es va produir com a conseqüència d'uns fets que afecten la seva vida privada, «i en cap cas tenen relació amb l'activitat esportiva del jugador ni amb el club». El lateral brasiler, de 22 anys, va ser fitxat la setmana passada en qualitat de cedit per l'Almeria.