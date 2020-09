La Federació Catalana de Futbol publica el protocol COVID per a les competicions

La Federació Catalana de Ftubol va fer públic ahir el protocol COVID-19 per a les competicions de futbol i futbol sala català que comencen aquest cap de setmana. Les pautes compten amb el vistiplau de la Secretaria General de l'Esport i de l'Activitat Física, de la UFEC i la supervisió del PROCICAT i el Departament de Salut. El protocol estableix que durant els partits el públic haurà de dur mascareta i omplir una declaració responsable informant que no pateix cap símptoma. Un cop durant el partit, la FCF diferncia dues zones ben clares: una per als jugadors i l'altra per al públic. En aquest sentit, la Federació obre la porta als aficionats amb un màxim de 2.000 persones. Si hi ha estadis amb capacitat superior, la xifra es podria ampliar fins a les 3.000 sempre que es mantingui la distància de seguretat.

En cas que no es pogués acabar la competició, el protocol establert per la Federació marca que no hi haurà ascensos ni descensos si no s'ha acabat la primera fase, però si s'ha entrat a la segona volta, sí que n'hi hauria.