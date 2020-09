Limitacions d'aforament en els partits de Sarrià i Bordils

L'handbol de Divisió d'Honor Plata torna aquest diumenge als pavellons del Bordils i del Sarrià, però, en temps de pandèmia, ni el Blanc-i-Verd ni el pavelló de la UES tindràan l'ambient habitual. Els dos clubs han evitat jugar a porta tancada, però l'entrada d'espectadors estarà limitada a 97 persones a Sarrià, i a Bordils també hi haurà un límit màxim d'aforament. En tots dos casos, només els socis de cada club podran veure el Bordils - Alacant (dissabte a les set de la tarda) i el Sarrià-Teucro (diumenge a dos quarts de dues del migdia).

En el cas del Sarrià, els socis tenen fins divendres a mitjanit per omplir un formulari a la pàgina web del club per sol·licitar el seu seient per al partit de diumenge al migdia. Divendres al matí es publicarà la llista d'inscrits i, en cas que els sol·licitants siguin més de 97, es farà un sorteig per decidir qui podrà anar al partit. El resultat del sorteig es farà públic a les nou del vespre del mateix divendres. Les inscripcions es poden fer individuals o per parelles (mateixa unitat familiar o equip). Els menors de 10 anys podran anar a la falta del pare o la mare, sense ocupar plaça. En el cas del Bordils, el sistema també requereix una inscripció prèvia a la web del club abans del divendres a les sis de la tarda. Les entrades disponibles es reservaran per ordre d'inscripció, la confirmació arribarà per mail i els que quedin fora del partit de dissabte s'asseguraran de manera automàtica un seient per a la següent jornada a casa.

Tant per a Bordils com per a Sarrià, l'estrena a casa arriba en la segona jornada de lliga després de les derrotes del cap de setmana a les pistes del Barça B i del Lalín gallec, respectivament.