Zidane recupera Eden Hazard per rebre el Valladolid

El Reial Madrid rep aquest vespre (2/4 de 10) el Valladolid al Santiago Bernabéu en un duel marcat pel possible retorn del belga Eden Hazard a l'0nze titular. El francès recupera Marcelo i Asensio però perd Kroos per un problema muscular. Per la seva banda, el Valladolid ja pot comptar amb l'últim fitxatge, el central marroquí El Yamiq (Saragossa).