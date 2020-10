Ajornada per motius sanitaris tota la jornada de Lliga Femenina-2

Ni el Mataro- GEiEG Uni de dissabte a la tarda ni la resta de partits de Lliga Femenina-2 de la primera jornada de la competició, previst per aquest cap de setmana, es disputaran per motius sanitaris. La federació espanyola va anunciar ahir la competició que coemçarà el següent cap de setmana, coincidint amb la segona jornada de lliga. «Teniem ganes de competir, però hem d'entendre la complexitat de la situació sanitària i tenir clar que si s'ha decidit això és que el mllor per tots», va dir ahir Joan Pau Torralba, tècnic del GEiEG Uni.