Àlex Cobos es desvincula d'un Llagostera que pentina el mercat

El Llagostera va comunicar ahir a la tarda que el migcampista Àlex Cobos no continuarà a la disciplina blaugrana. Incorporat ara fa dues temporades del juvenil del Girona, va disputar 30 partits amb el filial i va marcar dos gols. Suficient per renovar per un any més, fent el salt al primer equip tot i que aquest curs passat no va arribar a debutar sota les ordres d'Oriol Alsina a la Segona Divisió B. Sense cabuda a la plantilla se li ha obert la porta de sortida. No serà l'única baixa que el club farà oficial en els propers dies a l'espera de reforçar l'equip amb algunes cessions. A dia d'avui Alsina disposa de pocs efectius i homes com Pitu i Bigas tot just surten de lesions greus.