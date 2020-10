Koeman beneeix el discurs de pau de Messi abans de visitar Balaídos

El Celta de Vigo d'Òscar Garcia és el primer gran repte (2/4 de 10, Movistar La Liga) per al nou Barça de Ronald Koeman a Laliga. Una oportunitat per comprovar l'estat de l'equip blaugrana després del 4-0 de l'estrena contra el Vila-real i la gran posada en escena d'Ansu Fati. Però no només això. Serà la primera oportunitat per comprovar si la debilitat del Barça fora de casa mostrada en el passat ha quedat enrere amb l'arribada de Koeman i del canvi de sistema. A més es produirà en un terreny hostil per als blaugrana. No guanyen a Vigo des d'abril del 2015 i l'any passat, per exemple, van dir adeu a la Lliga amb un empat (2-2).

No sembla que Koeman vulgui tocar ni el sistema ni tampoc els jugadors per al partit d'aquesta nit. Sap que necessita consolidar les dues facetes i Balaídos no és el lloc adequat, just en el segon partit dels tres que els blaugrana han d'afrontar en una setmana. El migcampista Rafinha, amb un peu i mig fora del club, no va entrar a una convocatòria on hi sónBraithwaite i els joves del filial Ramos Mingo i Konrad de la Fuente. Per la seva banda, el Celta té la baixa del lesionat David Juncà mentre que Baeza podria ocupar el lloc d'Emre Mor al mig del camp.

Mentrestant, Koeman va aprofitar per repassar l'actualitat durant la conferència de premsa prèvia al partit i es va referir al cas Messi. «És molt positiu que el capità demani que hi hagi unitat», va dir l'holandès. El tècnic va reconèixer que el possible traspàs de Dembélé al Manchester United «és una cosa del club» i va deixar clar que necessita reforçar l'eix de la defensa i la davantera. Per últim, Serginho Dest va passar ahir la revisió mèdica i avui serà anunciat oficialment com a nou jugador blaugrana. «Tot i la seva edat, ha jugat molts partits d'alt nivell ja i ens serà un futbolista molt útil», va dir Koeman del lateral.