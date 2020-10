La primera victòria de la pretemporada per a un Olot en línia ascendent

A la sisena ha sigut la vençuda per a un Olot en clara línia ascendent, que ha deixat enrere cinc resultats negatius per apuntar-se la primera victòria de la pretemporada. Bon partit dels de Raúl Garrido a les instal·lacions de Royalverd a la Vall d'en Bas contra un rival exigent com ho és l'Andorra, de la mateixa categoria. Ha decidit un doblet de l'incombustible Jordi Xumetra en una matinal en la qual els garrotxins han dominat la possessió i també les ocasions.

A mesura que avança el calendari, l'inici de la competició s'acosta i ho feia amb un Olot que no se n'acabava de sortir. Encara no havia guanyat cap partit de preparació i el test d'ahir era d'alçada. La balança, però, es decantava ben aviat a favor quan un defensa de l'Andorra feia penal per tocar la pilota amb les mans dins de l'àrea. Xumetra superava Bañuz des dels onze metres, com ho faria a l'inici del segon temps, completant una ràpida transició amb un xut creuat. Abans, Juan Delgado havia sigut substituït per un cop de cap amb Riverola. Bañuz va haver de salvar els mobles a rematades d'Alan Baró i d'un elèctric Chabboura. «La pretemporada estava sent una mica dura, amb bon joc però mals resultats contra rivals inferiors. Hem fet un punt d'inflexió, donant una gran imatge», reflexionava Xumetra un cop enllestit el matx. Aquest dissabte, i contra el Terrassa, últim test abans del tret de sortida.