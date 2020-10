Badosa bat registres a Roland Garros

Paula Badosa ja és a la tercera ronda de Roland Garros, superant el seu sostre històric en un Grand Slam. La begurenca no es va acovardir davant Sloane Stephens, favorita 29 a Roland Garros i guanyadora de l'Open dels Estats Units de 2017, a la qual va derrotar per 6-4, 4-6 i 6-2 en una hora i 40 minuts per a aconseguir el pas a tercera ronda en el seu debut en el quadre gran d'aquest torneig.

El seu rendiment a París és una excel·lent prestació per a la tennista de 22 anys, actualment 87 del rànquing, que va tenir fins i tot opció de guanyar en dues mànegues, però la reacció de la nord-americana, que va encadenar 4 jocs consecutius, la va obligar a fer-ho en 3. Badosa, campiona júnior de Roland Garros el 2015, es mesurarà per un lloc a vuitens de final contra la letona Jalena Ostapenko, guanyadora del torneig el 2017, que es va desfer de Karolina Pliskova, segona cap de sèrie, per 6-4 i 6-2 en 1 hora i 9 minuts. Ostapenko no havia guanyat cap partit a Roland Garros des que hi va triomfar fa tres anys. «Ha estat un bon partit, ella ha jugat un nivell molt alt en el segon set i el tercer, jo m'he espantat, m'han entrat dubtes, però estic contenta per la meva reacció, he intentat ser molt agressiva, pensar en mi i he acabat jugant molt bé», va dir la gironina.