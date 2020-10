El Barça engresca golejant a Balaídos tot i jugar amb deu la segona meitat

El Barça de Ronald Koeman ja engresca. Anit els blaugranes van golejar a Balaídos (0-3), on no guanyaven des de feia sis temporades, gràcies als gols d'Ansu Fati, Olaza, en pròpia porta, i Sergi Roberto. Ni l'expulsió de Clement Lenglet tres minuts abans de la mitja part, ni el temporal de pluja i vent que va acompanyar la prèvia i els 90 minuts de partit, van ser obstacle per a un Barcelona més endollat i ambiciós.

L'equip de Ronald Koeman està ben engreixat tot i portar menys d'un mes de preparació. Sis de sis punts, set gols a favor i cap en contra en dues jornades. Anit, davant un Celta enganxós i incòmode per les bandes, el Barça va saber estar a l'altura i va tancar qualsevol possibilitat de rèplica en un conjunt gallec que segueix depenent en excés del seu capità Iago Aspas.

A la primera, després de diverses internades d'Emre Mor, mesurant-se tots dos equips, els blaugranes van colpejar amb una diana d'Ansu Fati als 11 minuts en una jugada que va iniciar Coutinho. El jove davanter culer, a 30 dies per ser major d'edat, va ficar l'exterior del seu peu i va batre Villar amb mestria. El Celta va créixer i rondava la porteria de Neto, sense fortuna. Poc abans del descans va arribar l'expulsió de Lenglet per doble groga. La segona no va tenir excusa després d'impactar amb el seu braç a la cara de Denis Suárez. Koeman va treure Griezmann i va ficar Araujo, que debutava, per recompondre el seu esquema.

En el segon acte, quan el Celta havia de seguir portant la iniciativa contra un rival en inferioritat, el Barça va prémer l'accelerador fins al fons gràcies a una genialitat del seu capità. Messi va encarar dos defenses, va esgotar l'àrea i quan va treure una centrada amb verí va aparèixer Olaza per fer el o-2 en pròpia porta. El Celta no va abaixar els braços, va topar amb el travesser un cop, però qui va acabar marcant de nou va ser el Barça en l'última jugada del partit, obra de Sergi Roberto.