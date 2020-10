El Bàsquet Girona podrà jugar davant els seus 1.200 socis

Amb públic a les grades. Així s'estrenarà el Bàsquet Girona a LEB Or quan d'aquí a poc més de dues setmanes, el 18 d'octubre, l'equip entrenat per Carles Marco rebi a Fontajau un dels rivals més forts del seu grup, l'Alacant. Mentre la lliga ACB es juga sense públic, i a la mateixa LEB Or, com passa a Lliga Femenina-1, molts equips ho faran amb pocs espectadors, el Bàsquet Girona ha elaborat el seu propi pla de partits que, amb l'aprovació de l'Ajuntament i de la Generalitat (Procicat), permetrà encabir al pavelló els seus 1.200 abonats, els que se'n segueixin fent en els propers i, fins i tot, si la situació sanitària a Girona millora, no es descarta vendre entrades al públic en general sense arribar mai a la limitació del 50% de l'aforament del pavelló de Fontajau i que es puguin mantenir les distàncies de seguretat

Mascareta obligatòria, distància entre seients deixant files buides i evitar les aglomeracions en els accessos amb moltes portes i ordenant la sortida un cop hagi acabat el partit, són les normes bàsiques del pla de partit elaborat pel Bàsquet Girona. Com passava en el cas de l'Spar Girona, que ja va jugar amb públic en el seu debut contra l'Estudiantes i ho tornarà a fer diumenge davant el Gernika, el protocol presentat pel club presidit per Marc Gasol a les autoritats sanitàries i municipals ajunta els espectadors per grups de convivència o estables.

Els abonats del Bàsquet Girona han de comunicar al club amb qui volen anar a veure els partits, els grups poden ser com a màxim de 10 persones, i el club redistribuirà els seients de Fontajau tenint en compte aquestes peticions (si un abonat no comunica al club cap grup de convivència o estable s'entén que anirà sol al partit). Entre cada grup, o abonat individual, i l'altre es deixaran dos seients de marge i, pel que fa a les files, cada cop se'n deixarà una de lliure. Així, la primera fila no s'ocuparà, perquè es considera que està massa a prop de les banquetes, i el públic s'anirà repartint a partir de la segona i per la resta de files parells per tots els blocs dels espectadors. Si entra cada seient de les files parells se'n deixessin dos de lliures, la capacitat de Fontajau es reduiria a menys de 900 espectadors, però amb l'agrupament per grups de convivència i estables es podrà arribar sense problemes a més dels 1.200 abonats que té ara mateix el Bàsquet Girona.



Els 1.200 socis augmentaran

El primer partit no és fins al 18 d'octubre i el club manté oberta la campanya d'abonaments, amb descomptes per als primers 500 nous que es donin d'alta, i per tant aquesta xifra de 1.200 augmentarà. Els grups estables i de convivència amb què cada abonat vol anar als partits de Fontajau s'ha de comunicar a través d'un formulari a la pàgina web del club que, però, només ha d'omplir el soci que la resta escullin com a titular del seu grup. Aquest omple el formulari, amb el seu nom i el de la resta de membres fins a un màxim de 10, i amb aquestes agrupacions s'aniran redistribuint les localitats per aquesta temporada.

El carnet d'abonat del Bàsquet Girona de la temporada 2020/21 no serà físic, sinó que es descarregarà en una app per evitar contagis i, a través d'aquesta mateixa aplicació, tots els espectadors hauran de firmar una declaració responsable i un compromís de seguir les normes del protocol abans d'entrar al pavelló en cada partit.

Un cop dins del pavelló, on s'accedirà per diferents portes per evitar aglomeracions a l'exterior, la mascareta serà obligatòria i es mirarà de restringir els moviments. Un cop acabat el partit, i pel mateix motiu d'evitar les aglomeracions en els accessos, la sortida del espectadors serà esglaonada per ordre de files començant per les superiors.