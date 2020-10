El futbol modest es desconfina

Aprendre a conviure-hi. Aquesta és la recepta que dona el president del Camprodon, Joan Busquets, a l'hora d'afrontar una nova temporada del futbol modest que estarà marcada pels efectes del coronavirus. «Era això o deixar-ho córrer una temporada», assegura. El seu equip ja ho té tot preparat per enfrontar-se diumenge al Besalú (16.30). Ho faran amb públic a l'estadi, seguint tots els protocols de seguretat, amb presa de temperatura, registre d'entrada i distància. Com en la gran majoria dels camps de Girona i de la resta de Catalunya.

Després de set mesos d'espera torna el futbol territorial. De moment és l'hora de la Primera, la Segona i la Tercera Catalana, amb sistemes de competitició renovats, amb grups i subgrups, per a les dues primeres categories, i un munt de representants gironins amb ganes que comenci a rodar la pilota i es desconfinin definitivament malgrat la incertesa del moment. «Abans ens deien si podríem iniciar les lligues i ara la pregunta és si les acabarem. Ja hem fet un pas. Ho tenim tot a punt, i fins ara, no s'han detectat grans incidències en un mes de setembre de pretemporada on cada setmana s'han anat jugant més partits», detalla el vicepresident de la Federació Catalana i delegat a Girona, Jordi Bonet.

En un cap de setmana normal de competició a la província es disputen uns 550 partits. Aquest en seran 450, una xifra ja molt considerable, la més alta des que es va decretar l'estat d'alarma i es van tancar precipitadament les competicions el març passat. Un dels equips que té més marcada la data és el Bescanó, que debuta a Primera Catalana després de dues promocions perdudes. Serà demà, a casa contra l'Escala (16.00), en un duel on també hi podran accedir els espectadors seguint els protocols habituals.

«No és el mateix, ara vas amb pressió tot el dia», lamenta el president del conjunt del Gironès, Dani Genoher. El Bescanó, sigui per l'ascens o perquè a partir d'aquesta temporada cobrarà 5 euros per l'entrada, ha crescut en socis, de 80 a 115, i tots podran accedir als partits. «Els nanos ho viuen amb molta eufòria, però també reprimits per la pandèmia», remarca el president, convençut que de la mà de Bruno Milanesio poden fer una bona temporada. A Bescanó el cadet ha estat una setmana i mitja sense entrenar per un positiu a l'institut que els va fer ser més precabuts que mai, tot i que finalment cap dels jugadors estava infectat.

Fins ara les dutxes no s'han fet servir però a partir del cap de setmana es podran usar de cinc en cinc i desinfectant cada vegada entre servei i servei. A Camprodon els vestidors s'utilitzen gràcies a la compra d'una màquina d'ozó que desinfecta, però els jugadors es dutxen amb grups de tres. Com a Bescanó, també hi ha ganes de començar la competició oficial després de moltes setmanes d'entrenaments i protocols. A la majoria de camps del futbol modest, hi podrà entrar públic, però la decisió final és a mans dels ajuntaments. De moment la primera prova està servida. 450 partits en dos dies a Girona.