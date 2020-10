Juventus, Ferencváros i Dinamo de Kíev, rivals del Barça a Europa

El Barça de Ronald Koeman, en plena reconstrucció i buscant encara el seu rumb, toparà amb el Juventus de Torí a Europa. Serà el conjunt italià el rival de més entitat del grup G de la primera fase de la Lliga de Campions. Un duel de poder a poder, una pugna mediàtica entre Leo Messi i Cristiano Ronaldo, els dos futbolistes que més vegades han guanyat la Pilota d'Or de tota la història. Completaran el grup el Dinamo de Kiev ucraïnès i el Ferencvaros hongarès, tots dos amb moltes menys opcions d'accedir als vuitens de final. El calendari, com el de la resta de grups, serà publicat avui per la UEFA.

S'afegeixen al·licients al duel entre Barça i Juventus, sobretot pel que s'ha viscut aquest estiu. Va canviar de samarreta el blaugrana Arthur Melo i també ho va fer Miralem Pjanic, aquest a la inversa. Tots dos equips estrenen tècnic. Andrea Pirlo ha rellevat Maurizio Sarri i Koeman és l'escollit per fer oblidar Quique Setién. També es veuran les cares dos grans promeses holandeses, el central de Ligt i el migcampista de Jong, grans amics fora de camp. El Dinamo de Kíev ucraïnès, segon a la lliga del seu país per darrere de el Shakhtar Donetsk, va guanyar la Copa i la Supercopa. L'entrena el romanès Mircea Lucescu i tornen a la Champions després de quatre anys d'absència. Més temps feia que el Ferencvaros no jugava la Champions: 25. Els hongaresos, tota una potència als seixanta i setanta, mai s'han enfrontat al Barça. La competició, que començarà el 20 d'octubre, tindrà un format comprimit per a la primera fase. La final, es jugarà el 29 de maig a l'Estadi Atatürk d'Istambul.