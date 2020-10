Alejandro Blanco: «Els Jocs de Tòquio es faran, però no seran com abans»

Els Jocs Olímpics han repercutit en la nostra societat i l'entorn. El III Seminari d'Educació i Olimpisme: Jocs Olímpics i impacte social, organitzat pel Centre d'Estudis Olímpics de la Universitat de Girona, està posant sobre la taula avui a Banyoles l'impacte que té l'esdeveniment esportiu mundial amb més repercussió en el nostre dia a dia. La jornada compta amb ponents destacats com el president del Comitè Olímpic Espanyol, Alejandro Blanco. "Tots som conscients de la importància que té l'esport a la societat, però en aquest moment molt més", ha explicat Blanco referint-se a la pandèmia del coronavirus.

La intervenció de Blanco ha girat al voltant, sobretot, de la COVID-19 i les moltes conseqüències que ha tingut sobre l'esport: "Es van ajornar els Jocs Olímpics de Tòquio i això suposa un cost de 8 mil milions d'euros. Havia de ser una edició especial. Vaig presidir la candidatura de Madrid 2020, que havia de ser la més puntuada però vam perdre sense cap debat. Defensàvem un nou model de Jocs adaptats al canvi social, a la ciutat i assumibles. Era trencador amb tot el que s'havia vist fins ara".

"Els Comitès Olímpics internacionals hem hagut de canviar tota l'agenda. També calia tenir en compte la situació dels esportistes. Ajornar-ho a l'estiu era un problema perquè, per exemple, a Espanya tots estaven confinats i no podien entrenar. La igualtat no està en competir, sinó en el camí i tothom ha de tenir les mateixes condicions. És evident que fer esport a casa no és el mateix, ni en l'aspecte físic ni mental", ha comentat.

Blanco s'ha mostrat crític amb la manca de públic als estadis perquè "l'esportista el necessita". "No s'entén que al teatre o concerts n'hi hagi i als esdeveniments esportius, que la majoria són oberts i a l'aire lliure, no. Es poden mantenir perfectament les mesures de seguretat", ha afegit.

A més a més, ha assegurat que "el COI està fent tots els estudis possibles per intentar trobar una solució ràpida. Els Jocs es faran, però no seran com abans. Mai hi havia hagut tants problemes per organitzar-los, però amb l'ajuda de tots es trobarà una solució que segurament no serà la més correcta però sí la menys dolenta per protegir a l'esportista". Blanco s'ha mostrat optimista i creu que "aviat veurem uns Jocs a Espanya. També estem treballant en els Jocs d'Hivern als Pirineus".