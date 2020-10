Bartomeu pensa que ha arribat el moment de l'adéu

La pràcticament segura convocatòria d'un referèndum per sotmetre a consulta la seva continuïtat i el desgast sofert en els últims mesos podrien abocar a Josep Maria Bartomeu, president del FC Barcelona, a plantejar-se abandonar el càrrec pròximament, segons han confirmat a EFE diferents fonts pròximes al seu entorn.

En pocs mesos, Bartomeu ha viscut capítols complicats al capdavant del club. El més mediàtic va ser el burofax signat per Leo Messi en què li demanava abandonar el Barça, abans va ser l'enrojolant 2-8 davant el Bayern Munic, el Barçagate i l'últim, la marxa de Luis Suárez.

"Està passant per un mal moment, però la decisió no està presa", va comentar a EFE una persona propera al dirigent. Bartomeu no pensava que els promotors de la moció de censura aconseguissin les signatures per forçar una consulta i ara dubte que la seva directiva pugui tirar-la endavant.

I és que aquest dissabte ja s'han validat 11.503 signatures de socis disconformes amb la seva gestió de les 20.687 presentades. La moció tirarà endavant si es validen 5.018 més. Fins ara només el 4,8% dels avals han estat anul·lats, de manera que si se segueix aquesta proporció, el referèndum serà una realitat.

I aquesta serà una altra volta més de rosca en la seva més que probable decisió d'abandonar el càrrec. Si els seus assessors li van fer veure que sense partits al Camp Nou i amb les restriccions per la pandèmia, aconseguir un mínim de 16.521 era una quimera, ara des de les entranyes de Camp Nou ningú no gosa a pronosticar què pot passar en un referèndum.

Per forçar la dimissió de la directiva, els suports en contra haurien de superar el 66% del total de participants, sempre que els mateixos superin el 10% del cens.

Bartomeu, a tot això, no sembla estar disposat a convertir-se en el primer president enderrocat a les urnes pels socis, un tràngol que van superar en el passat José Luis Núñez i Joan Laporta, encara que aquest molt ajustadament.

Des del Trofeu Gamper (19 de setembre), el president del Barça no realitza declaracions públiques. Llavors va dir que "ningú" en la seva directiva "té pensat dimitir", malgrat el gran nombre de signatures recollides.

"Ara ningú no vol dimitir ni pensa en això. El club no s'atura i tenim molta feina abans no es tanqui el mercat el 5 d'octubre", va dir.

Les firmes s'acabaran de validar el 9 d'octubre i en principi, encara que aquest extrem no està confirmat, la propera reunió de la junta directiva tindrà lloc el dimarts 13 d'octubre, si no s'avança al 12, tot i ser festiu.

En aquest moment és quan Bartomeu podria plantejar tots els escenaris. Si la dimissió de la directiva es produeix en bloc abans de la celebració del referèndum, seria una junta gestora liderada pel president de la comissió econòmica, Carles Tusquets, la que dirigiria la transició fins a la celebració de noves eleccions.

Aquests comicis haurien de convocar-se tres mesos després que es produís la renúncia, és a dir, durant la segona quinzena de gener de 2021, dos mesos abans del que està previst.

Però hi ha també altres dues opcions. Bartomeu podria decidir mantenir-se en el càrrec fins a la celebració de la consulta o una última opció, que és la que està prenent més cos en els últims dies.

Es tractaria que només el president abandonés el seu lloc i fora el vicepresident primer, Jordi Cardoner, qui defensés la gestió de la directiva per poder salvar la papereta en el referèndum.

Però tot són inconvenients amb les restriccions per la pandèmia, des de la reunió dels electors per votar, fins a l'organització d'una assemblea de compromissaris per aprovar els comptes de l'exercici passat, el pressupost de la següent i fins i tot el calendari electoral.

Tot sembla estar en contra de Bartomeu, que està "com absent", segons admeten persones properes al seu entorn. El president s'ho està rumiant.