Honda anuncia que abandona el Mundial de Fórmula 1 quan s'acabi el 2021

Honda Motor Company, que actualment subministra unitats de potència als cotxes dels equips Red Bull i Alpha Tauri al Mundial de Fórmula 1, ha anunciat que abandonarà la competició quan s'acabi la temporada 2021. Honda va tornar a la Fórmula 1 el 2015 per treballar amb l'equip McLaren durant tres anys, però aquella relació, en què Fernando Alonso era un dels pilots de l'equip, va generar pèssims resultats. El 2018 l'empresa nipona va començar a treballar amb Toro Rosso (actualment Alpha Tauri) i un any després també ho va fer amb Red Bull. Des de llavors, Honda ha sumat cinc victòries, tres el 2019 i dues aquest any.