L'handbol torna a Bordils set mesos després del bicentenari a Plata

El pavelló Blanc-i-Verd tornarà a viure un partit d'handbol aquest vespre (19.00) set mesos després, però l'espectacle poc tindrà a veure amb el que es va viure l'última vegada que l'equip de Pau Campos va competir en partit oficial a casa. Aquell 1 de març, amb una victòria sobre el Zamora (29-21), els gironins sortien del descens i celebraven per la porta gran el seu duel número 200 a Divisió d'Honor Plata. Com és habitual, el Blanc-i-Verd es va omplir i la fressa no es va aturar mai, i menys guanyant en un dia tan especial.

Set mesos més tard torna la lliga a Bordils. L'equip de Pau Campos ve de perdre a la pista del Barça B tot i plantar cara al potent filial blaugrana, i malgrat la «il·lusió» de tornar a competir davant l'afició, el tècnic admet que «tot és molt estrany». El coronavirus ho continua marcant tot i, per exemple, aquest cap de setmana no se sap què passarà amb els partits de l'altre grup que han de jugar l'Alcobendas i el Madrid, davant la greu situació que es viu en aquestes ciutats.

«El llistó està tan baix que per a nosaltres l'al·licient ja és poder jugar a handbol, i fer-ho a casa, amb públic, encara que sigui limitat, doncs ja és meravellós», raona Pau Campos. La Divisió d'Honor Plata va arrencar el cap de setmana passat, amb incertesa, i tots els equips es curen amb salut a l'hora de predir com acabarà la competició. De moment aquest vespre, amb l'aforament limitat a només un centenar de socis, passarà per Bordils l'Sporting Alacant, un club recent fundat que va comprar la plaça del Palma del Río i que té a la plantilla el gironí Dídac Villar, i alguns jugadors que ja havien competit a Plata amb l'Agustinos, de la mateixa ciutat. Venen de perdre contra el Sant Martí Adrianenc i això, per a Campos, els pot fer «encara més perillosos».

Ferran Oliver, amb un esquinç, i Carles Pou, amb problemes al turmell, seran baixa per al partit d'avui. L'altre representant gironí, el Sarrià, també s'estrena a casa aquest cap de setmana. Serà demà contra el Teucro (13.30).