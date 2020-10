Un penal quan falten 8 segons pel final priva de la victòria al Bordils

El Bordils ha empatat davant l'Alacant (26-26) en el primer partit d'aquesta temporada que es disputa al Blanc-i-verd, on hi ha assisitit un número limitat d'abonats per animar al seu equip. D'aquesta manera, el conjunt entrenat per Pau Campos encara no coneix la victòria en les dues primeres jorandes de campionat després de perdre la setmana passada a la pista del Barça B.

El d'avui ha estat un partit molt igualat, on cap dels dos equips ha aconseguit tenir una diferència prou clara com per allunyar-se en el marcador. Els dos conjunts s'han anat alternant l'avantatge tot i que han estat els locals els qui han estat més a prop de guanyar. Quan faltaven 30 segons pel final, Arnau Palahí ha anotat el 26-25, però un llençament des dels 7 metres transformat pel visitant Enrique Moreno quan faltaven 8 segons ha posat el 26-26 definitiu.